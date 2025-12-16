به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، امیر اشتری گفت: نمایشگاه‌های ویژه فروش سوغات، صنایع‌دستی اقوام ایرانی، گالری‌های هنری و بخش‌های سرگرمی کودکان در حاشیه این جشنواره برپا شده‌است.

او ، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج شور و نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی فرهنگی میان اقوام ایران و پاسداشت آیین کهن شب یلدا عنوان کرد و گفت: در بخش‌های مختلف جشنواره، هنرمندان برجسته ملی و استانی با اجرای موسیقی محلی، برنامه‌های نمایشی و کارگاه‌های هنری، فضایی شاد و فرهنگی برای خانواده‌ها فراهم می‌کنند.

جشنواره یلدای اقوام هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان عموم مردم استان البرز در پارک ایران کوچک کرج تا پایان آذر خواهد بود.