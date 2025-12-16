پخش زنده
امروز: -
نخستوزیر اسپانیا با اشاره به تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه مه ۲۰۲۴ گفت زمان ثابت کرد اسپانیا درست عمل کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه العالم، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، در یک نشست خبری که در مقر نخستوزیری در مادرید و با هدف ارزیابی سال ۲۰۲۵ برگزار شد، افزود: «ما از نخستین کشورهایی بودیم که فلسطین را به رسمیت شناختیم و گذر زمان نشان داد که حق با ما بوده است».
وی یادآور شد در دوره اخیر کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز دولت فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
او همچنین به انتقادهای احزاب راستگرای مخالف اشاره کرد که پس از تصمیم دولت اسپانیا برای به رسمیت شناختن فلسطین، دولت را با عباراتی مانند «تروریستها به سانچز تبریک گفتند» هدف قرار دادند، اما تأکید کرد که «بخش بزرگی از جهان در کنار اسپانیا ایستاده است».
سانچز افزود: «ما همواره در کنار مردمی خواهیم بود که رنج میکشند، مانند مردم فلسطین، و با آنان با همبستگی و همدلی رفتار خواهیم کرد. در عین حال، همواره حملاتی را که مردم یهودی را هدف قرار میدهد، مانند آنچه در سیدنی رخ داد، محکوم خواهیم کرد».
وی در پایان توضیح داد که دولت اسپانیا در ماه سپتامبر بستهای شامل ۹ اقدام برای حمایت از نوار غزه اتخاذ کرده است، بیآنکه جزئیات آن را بیان کند، و همچنین تأکید کرد که اسپانیا صادرات سلاح به اسرائیل را ممنوع کرده است.