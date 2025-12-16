هشدار نارنجی هواشناسی برای کهگیلویه و بویراحمد
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود سامانه بارشی قوی برای پیشگیری از خسارتهای این پدیده هشدار نارنجی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با اشاره به اینکه سامانه بارشی قوی از روز چهارشنبه ۲۶ آذر وارد استان میشود، گفت: برای پیشگیری از خسارتهای این پدیده هشدار نارنجی صادر شده است.
ولی بهرهمند افزود: فعالیت این سامانه بارشی از صبح امروز چهارشنبه آغاز شده و تا عصر جمعه ۲۸ آذرماه ادامه دارد.
وی بیان کرد: یاسوج، بویراحمد، دنا، مارگون، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، لنده، لیشتر و بهمئی از مهمترین مناطق فعالیت سامانه بارشی یاد شده است.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی، لغزندگی جاده ها، احتمال ریزش بهمن، امکان خسارت به سازههای موقت، رعد وبرق و تگرگ، امکان اختلال در انتقال حاملهای انرژی، بالا آمدن ناگهانی آب در مسیلها و آبگرفتگی معابر از مهمترین خطرات این سامانه بارشی است.
ولی بهره مند افزود: در هشدار سطح نارنجی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود و این هشدار برای آمادهباش دستگاههای مسوول به منظور مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابهجایی عشایر از توصیهها به شهروندان به منظور به حداقل رساندن خسارتهای ناشی از سامانه بارشی یاد شده است.
وی تاکید کرد: آمادگی شهرداری برای برف روبی و لایه روبی کانالها و همچنین آماده بودن دستگاههای خدمات رسان برای امدادرسانی در صورت نیاز ضرورت دارد.
بهره مند اضافه کرد: این دومین سامانه بارشی سال زراعی جاری در کهگیلویه و بویراحمد است در نخستین سامانه بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران در استان بارید.
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: میزان بارش بلند مدت سالانه در ایستگاه یاسوج ۷۹۵.۴، سی سخت ۶۹۴.۴، دوگنبدان ۴۴۲، دهدشت ۵۱۲، لیکک ۴۱۲، مارگون۶۴۲ و منطقه امامزاده جعفر ۴۴۹میلیمتر است.