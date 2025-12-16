سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: دانشگاه‌های نسل سوم با تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین و استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان، محور توسعه علمی، فناوری و اشتغال‌زایی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مهدی ابطحی امروز در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور اظهار داشت: پارک‌های علم و فناوری کشور مورد سوال مجموعه‌های مختلف در اسناد بالادستی هستند.

وی افزود: این سوال‌ها درباره ساختار‌های نظارتی، حفظ و ارتقا جایگاه تولید علم، مرجعیت علمی کشور، پاسخ به نیاز‌های کشور، دانش، دانشمند پروری، تاب‌آوری صنعتی، دفاعی، امنیت غذایی، امنیت شبکه و پدافند، توجه به کلان روند‌ها و نوآوری‌های جهانی، توجه به فناوری‌های نوظهور، تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین و نقش‌آفرینی در دیپلماسی علمی مطرح است.

سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم افزود: این موضوع به معنای وجود ظرفیت در مجموعه آموزش عالی کشور است، هرچند گاهی شکل این خواسته‌ها به صورت اعتراضی ظاهر می‌شود. دانشگاه‌ها نیز برای حفظ رقابت‌پذیری و ارتقا موقعیت در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی که شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، ارتباط با صنعت و اشتهار علمی دارند، با چالش مواجه‌اند.

ابطحی ادامه داد: دستیابی به شاخص‌هایی که دانشگاه‌ها پیگیری می‌کنند و خواسته‌هایی که از آموزش عالی می‌رود، الزامات درون‌دانشگاهی و الزاماتی در حوزه‌های پشتیبانی مانند وزارتخانه‌ها دارد و البته الزاماتی در مجموعه نظام در حوزه‌های مختلف نیز وجود دارد.

وی بیان داشت: ما در تحلیل روند دانشگاه‌ها گاهی این دسته‌بندی را به کار می‌بریم: دانشگاه نسل اول آموزشی، نسل دوم آموزش و پژوهش و نسل سوم به اضافه نوآوری. ما پژوهش را وارد می‌کنیم، پژوهش را شتاب می‌دهیم و یا نوآوری را با مراکز رشد تقویت می‌کنیم، در حالی که تغییر دانشگاهی، تغییر ماهوی است و اگر به این تغییر توجه نکنیم، ساختار‌ها صرفاً گسترش خواهند یافت.

سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم افزود: در دانشگاه نسل اول، هیات علمی نقش دانای کل دارد؛ در دانشگاه نسل دوم، استاد گزارش‌دهنده است و در دانشگاه نسل سوم، استاد نقش مربی دارد تا دانشجو علاوه بر کشف حقایق و تبیین روابط، به ارزش‌آفرینی نیز توجه کند. حتی در مدیریت دانشگاه، رئیس دانشگاه نسل اول یک شخصیت معنوی و پیشواست، در نسل دوم یک آکادمی کامل است و در نسل سوم یک انسان حرفه‌ای است که با جامعه اقتصادی، نهاد‌های غیردولتی و نهاد‌های مالی تعامل می‌کند و از این ظرفیت‌ها برای دانشگاه استفاده می‌کند.

ابطحی تأکید کرد: وضعیت فعلی دانشگاه‌ها باید بررسی شود. دانشجویان در دانشگاه کارآفرین و قرن بیست و یکم، آموزش و پژوهش را موثر در زندگی آینده می‌دانند، در تهیه گزارش‌های علمی اصیل مشارکت دارند، در کلاس پرسشگر هستند و نسبت به امکانات پژوهشی دغدغه‌مندند. آنها از اساتید الگو می‌گیرند، با علاقه به دانشگاه می‌آیند و با اغماض روحی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

وی ادامه داد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شرکای پژوهشی اعضای هیات علمی تلقی می‌شوند. دانشگاه آنها را عضو موثر در رتبه‌بندی و اعتبار جهانی خود می‌داند. در دانشگاه کارآفرین، دانش‌آموختگان اصلی‌ترین سرمایه برای اشتغال دانشگاه هستند و دانشگاه در مجامع علمی و فناوری از ظرفیت دانش‌آموختگان خود استفاده می‌کند.

سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم یادآورشد: انجمن‌های علمی، هرچند کار بین دانشگاهی و شبکه‌ای انجام می‌دهند، در دانشگاه‌ها میزبانی می‌شوند و موضوع دانشگاه‌های برتر، موضوع توسعه ملی خواهد بود. در این دانشگاه‌ها، اساتید به اثربخشی خود باور دارند و این اثربخشی ارزشمند شمرده می‌شود. محصول این دانشگاه‌ها همه خواسته‌های اسناد بالادستی و آنچه دانشگاه‌ها برای اشتهار خوب نیاز دارند، تامین می‌کند.

ابطحی افزود: الزامات نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد‌های پشتیبان علم و وزارت بهداشت و اتخاذ راهکار‌های رسیدن به این دانشگاه‌ها، شامل زیرساخت‌های نظام آموزشی و سیاست‌گذاری درست بر پایه توسعه علمی است. توجه به فعالیت‌های شاخص و ایجاد فهم درست از قوانین حمایت از کار‌های شاخص و ایجاد بستر مناسب برای همکاری دانشگاه‌ها و پارک‌ها از دیگر الزامات نهاد‌های پشتیبانی است.

وی تأکید کرد: نقش کلیت نظام و مدیران قوا در رسیدن به دانشگاه‌های کارآمد، توجه به پربازده بودن آموزش عالی کشور، ترویج و پاسداری از نگاه منافع ملی، حمایت دیپلماتیک از شبکه‌سازی علمی، کمک گرفتن از دانشگاه به عنوان مجموعه موثر در توسعه علمی، توجه به نقش نیروی انسانی خلاق در توسعه کشور و استفاده از دانشگاه‌ها در توسعه منطقه‌ای است.