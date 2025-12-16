پخش زنده
امروز: -
در سال جاری بیش از ۲۳۰۵ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان تکاب توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست در شهرستان تکاب اظهار داشت: در این شهرستان طی هشتماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۳۰۵ تن انواع کود شیمیایی شامل: ۲۰۰۵ تن انواع کود ازت، ۲۴۵ تن انواع کود فسفات و ۵۵ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
محمود مظلومی افزود: «تکاب با دارا بودن اراضی وسیع کشت گندم و جو، همچنین باغات انگور و محصولات متنوع زراعی در مناطق کوهستانی، یکی از مراکز مهم تولید غلات و محصولات باغی در استان محسوب میشود. تأمین نهادههای کشاورزی در این شهرستان نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.»
وی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود در تکاب با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.»
مظلومی در پایان بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص تکاب و پراکندگی روستاهای کشاورزی، برنامهریزی ویژهای برای تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادهها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.