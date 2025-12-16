پخش زنده
امروز: -
رویداد فرهنگی ـ آموزشی «خشت وطن» با شعار «خشتخشت میسازمت» در زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رویداد فرهنگی ـ آموزشی «خشت وطن» با شعار «خشتخشت میسازمت» به همت انجمن سفیران میراث کویر با هدف ترویج فرهنگ حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراثی، با حضور مسئولان و دانش آموزان در زارچ برگزار شد.
در این رویداد، بانوان زارچی بهویژه هنرآموزان رشته معماری هنرستان کوثر حضور داشتند و در قالب یک کارگاه تجربهمحور، بهصورت عملی با فرآیند خشتزنی و مفاهیم مرمت بناهای تاریخی آشنا شدند.
عضو انجمن سفیران میراث کویر هدف اصلی از اجرای چنین کارگاههایی را جلب توجه شهروندان و مسئولان به اهمیت حفظ آثار تاریخی عنوان کرد و گفت: شهرستان زارچ با وجود برخورداری از ظرفیتهای غنی تاریخی و گردشگری، در سالهای گذشته با خطر فرسایش و تخریب برخی آثار مواجه بوده است.
گنجی زاده افزود: رویداد «خشت وطن» تلاشی مؤثر برای افزایش آگاهی عمومی، تقویت حس مسئولیتپذیری نسل جوان و نهادینهسازی فرهنگ صیانت از میراث فرهنگی در شهرستان زارچ به شمار میرود.
در حاشیه این کارگاه، هنرآموزان تلاش کردند برداشت هنری و معماری خود را از عناصر ارزشمند تاریخی شهرستان زارچ به تصویر بکشند.