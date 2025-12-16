به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نامزد‌های سه بخش اصلی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» شامل بخش جایزه شهید آوینی، بخش ایران و بخش مستند‌های دانشجویی معرفی شدند.

در فهرست اعلام‌شده نامزد‌های بخش جایزه شهید آوینی، مستند «عمق میدان» از تولیدات گروه مستند شبکه افق و به تهیه کنندگی و کارگردانی علی شهاب‌الدین حضور دارد و به‌عنوان یکی از آثار راه‌ یافته به این بخش رقابتی شناخته می‌شود.