خبر صبحدم؛
کارخانه سیمان کردستان؛ تنها تولید کننده سیمان ترکیبی در خاورمیانه
کارخانه سیمان بیجار بهعنوان یکی از پیشرفتهترین واحدهای صنعتی کشور، جایگاه خود را در میان هشت کارخانه برتر تولید سیمان ترکیبی در جهان تثبیت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان
، توان تولید سیمان ترکیبی در این کارخانه، که از مهمترین شاخصهای فناوری نوین در صنعت سیمان به شمار میره، موجب افزایش کیفیت محصول، کاهش مصرف انرژی و همراستایی با استانداردهای جهانی شده است.
کارخانه سیمان بیجار با بهرهگیری از تجهیزات بروز و نیروی انسانی متخصص، نهتنها به یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی استان تبدیل شده، بلکه سهم قابلتوجهی در ارزآوری و تقویت جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی سیمان دارد.
برای بررسی بیشتر این توانمندیها و نقش آن در تامین بازارهای داخلی و خارجی، مدیر عامل شرکت سیمان کردستان امروز مهمان بخش خبری صبحدم بود.