کارخانه سیمان بیجار به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های صنعتی کشور، جایگاه خود را در میان هشت کارخانه برتر تولید سیمان ترکیبی در جهان تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان ، توان تولید سیمان ترکیبی در این کارخانه، که از مهم‌ترین شاخص‌های فناوری نوین در صنعت سیمان به شمار میره، موجب افزایش کیفیت محصول، کاهش مصرف انرژی و هم‌راستایی با استاندارد‌های جهانی شده است.

کارخانه سیمان بیجار با بهره‌گیری از تجهیزات بروز و نیروی انسانی متخصص، نه‌تنها به یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی استان تبدیل شده، بلکه سهم قابل‌توجهی در ارزآوری و تقویت جایگاه ایران در بازار‌های بین‌المللی سیمان دارد.

برای بررسی بیشتر این توانمندی‌ها و نقش آن در تامین بازار‌های داخلی و خارجی، مدیر عامل شرکت سیمان کردستان امروز مهمان بخش خبری صبحدم بود.