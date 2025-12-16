رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور گفت: طبق پیش بینی‌های انجام شده تداوم سرما در روز‌های آینده میزان مصرف گاز را مجدد افزایش می‌دهد و ما از مرز ۶۵۰ میلیون مترمکعب عبور خواهیم کرد.

غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری صدا وسیما، گفت: از ابتدای هفته با کاهش دما مصرف گاز در کشور روند افزایشی پیدا کرد و روز گذشته ۲۴ آذرماه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرد

وی ادامه داد: روز گذشته میزان مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۱۰ میلیون مترمکعب رسید یعنی تقریبا ۷۰ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.

رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور تصریح کرد: طبق پیش بینی‌های انجام شده تداوم سرما در روز‌های آینده میزان مصرف گاز را مجدد افزایش می‌دهد و ما از مرز ۶۵۰ میلیون مترمکعب عبور خواهیم کرد.

کوشکی افزود: ما در شرکت ملی گاز در تلاش هستیم تا پایداری شبکه گاز و تولید را حفظ کنیم و از همه هموطنان خواهشمندیم با مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف ما را یاری کنند تا در هیچ نقطه کشور دچار افت فشار یا قطع گاز نشویم.