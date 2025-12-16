به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علی‌اصغر حیدری در سال ۱۳۵۰ خورشیدی، به دنیا آمد و از سال ۱۳۷۹ مسئولیت انجمن میرزا حبیب دستان بنی را برای تربیت شاعران جوان شهر عهده‌دار شد و این همکاری با انجمن هنوز ادامه دارد.

کتاب «بُرش دینی زندگی میرزا حبیب دستان بنی» در ۱۱۴ صفحه منتشر شد و دارای دو قسمت است. قسمت اول شامل اشعار دینی میرزا حبیب در منقبت امام‌زمان (عج)، تهنیت و تأیید عید غدیر خم و ۲۹۳ بیت قصیده در مورد تاریخ اسلام از قبل از تولد پیامبر (ص) تا دوره قاجاریه است. قسمت دوم به تجوید قرآن و تشریح قصیده تجویدی استاد مرحوم ملا مختار اختصاص دارد که ایشان به‌سهولت تشریح کرده است. میرزا حبیب این کتابچه تجوید را برای آموزش آسان قرآن به دانش‌آموزان کلاس‌های چهارم و پنج و ششم تألیف کرده است.

میرزا حبیب دستان بنی مشهور به حبیب اصفهانی در سال ۱۲۵۰ هجری قمری مصادف با ۱۲۰۶ ه.ش ۱۸۲۶ میلادی در قریه بن (شهر بن) متولد شد و تا سن ۱۰ سالگی در کنار پدر که مکتب‌دار بود، دروس اولیه را سپری کرد و با توجه به هوش سرشارش عازم اصفهان و سپس تهران شد. تشنگی علم و دانش او به حدی بود که تهران هم جوابگوی هوش سرشارش نشد و برای آموختن بیشتر به عراق رفت و چهار سال در آنجا دروس دینی خود را کامل کرد. بعد از مراجعه از عراق ساکن تهران و جزو آزادی‌خواهان شد و با حکومت جور ناصری به مبارزه پرداخت و این کار او باعث شد تحت تعقیب قرار بگیرد و در سن ۲۷ سالگی ناچار به خروج از ایران شد. او در ترکیه در قسمت اداره معارف مشغول کار شد و در کنار کار اداری وقت‌های اضافی معلمی می‌کرد.

میرزا حبیب دستان بِنی نویسنده‌ای پرکار و پر آفرین و به پنج زیان ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه مسلط بود و در زمینه‌های تألیف، ترجمه، استنساخ و تصحیح فعالیت داشت. او برای دستور زبان پنج کتاب نوشته است «دستور سخن»، «رهنمای فارسی»، «دبستان فارسی»، «دستور جه» و «برگ سبز».