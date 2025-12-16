مدیرکل استاندارد خوزستان از آغاز اجرای طرح ضربتی و ویژه نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش در آستانه شب یلدا و افزایش تقاضای خرید در بازار‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور با اشاره به آغاز اجرای طرح ضربتی و ویژه نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی در بازار‌های استان اظهار داشت: با توجه به سنت دیرینه شب یلدا و افزایش خرید اقلامی همچون آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی، محصولات پروتئینی، اقلام مورد مصرف خانوار و طلا و جواهر اطمینان از صحت عملکرد ترازو‌های مورد استفاده اصناف، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از کم‌فروشی است.

وی افزود: در قالب این طرح نظارتی که با حضور بازرسان و کارشناسان این اداره کل از ۲۲ آذر تا یکم دی ماه انجام می‌شود، و ترازو‌های دیجیتال و وزنه‌های مورد استفاده در مراکز عرضه عمده و خرد در سطح استان خوزستان مورد آزمون و پایش قرار می‌گیرند.

قیصی پور با تاکید بر اینکه وجود برچسب کالیبراسیون و تاییدیه استاندارد بر روی ترازو‌ها الزامی است، تصریح کرد: وسایل توزین باید به گونه‌ای تنظیم باشند که وزن دقیق کالا را نمایش دهند و مشتریان نیز باید نمایشگر ترازو را به وضوح مشاهده نمایند، در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی یا دستکاری در وسایل توزین که منجر به تضییع حقوق مردم شود، ضمن پلمب وسیله مذکور، با متخلفان مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

مدیر کل استاندارد خوزستان می‌گوید: این طرح به منظور ایجاد آرامش روانی در بازار و صیانت از حقوق متوازن آحاد مردم اجرا می‌شود و تا پایان شب یلدا به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در هنگام خرید به وجود برچسب صحت عملکرد و تاریخ آزمون بر روی ترازو‌ها توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عملکرد وسایل توزین، مراتب را از طریق سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد خوزستان اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.