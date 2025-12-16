در آیینی از دو کتاب مرد واقعه و به سرخی خون در پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) گلپایگان رونمایی شد.

رونمایی از دو کتاب مرد واقعه و به سرخی خون در گلپایگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول خانه کتاب بسیج گلپایگان گفت: کتاب مرد واقعه روایتی اززندگی سردار شهید محمد هاشم یاوری و کتاب به سرخی خون هم مروری بر خاطرات شهید جاوید الاثر محمدتقی یاوری است.

حسین ناطقی افزود: این دو کتاب را گروه علمی فرهنگی عالم آل محمد (ص) گردآوری وتدوین کرده است.

وی گفت: این دو کتاب در نسخه اولیه و به تعداد ۵۰ نسخه ازهر کدام منتشر شده است.