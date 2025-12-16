به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه تلویزیونی ان بی سی به شکستن بخشی از سد رودخانه گرین در ایالت واشنگتن پرداخت که ناشی از بارندگی های شدید روزهای اخیر است.

این اتفاق سبب صدور هشدار سیل و دستور تخلیه ساکنان منطقه شد. پس از روزها باران شدید در ایالت واشنگتن، شکستگی خاکریز در امتداد رودخانه گرین منجر به هشدار سیل ناگهانی و دستور تخلیه شد.

بالاخره، مردم در ایالت واشنگتن از بارندگی شدید رهایی یافتند. اما این استراحت، بسیار بسیار کوتاه مدت بود زیرا خاکریز رودخانه گرین امروز صبح زود شکست.

این امر سبب بروز خطر جاری شدن سیل ناگهانی شد که جان مردم را تهدید می کند. همین وضعیت، مسئولان محلی را مجبور به تخلیه نزدیک به ۵۰،۰۰۰ نفر کرد. نیروهای امدادی بالاخره موفق شدند جریان آب را در محل شکستگی متوقف کنند.

استیو پترسون، خبرنگار ان بی سی، در واشنگتن با ما همراه شده است. خاکریز شکسته شده است اما به نظر می رسد فعلا درست شده است. آیا به نظر می‌رسد این مشکل بلندمدت است یا هنوز نگرانی هایی وجود دارد؟

خبرنگار: بله، قطعاً هنوز نگرانی هایی وجود دارد.خوشبختانه، اوضاع خیلی آرام‌تر از چند ساعت پیش است. همانطور که اشاره کردید، هشدارها به این صورت بود که «همین الان بروید». به مردم گفته شد هیچ کیفی با خودتان برندارید و منتظر چیزی نمانید. فقط وسایلتان را بردارید و در اسرع وقت بروید و به مناطق مرتفع‌تر بروید. این هشدار برای ۴۶۰۰۰ نفر بود و در نهایت، این هشدار کاملاً منقضی شد زیرا آنها توانستند به محل حادثه برسند و محل شکستگی را در این سد بزرگ محلی تعمیر کنند. اما وضعیت خیلی ترسناک بود، به خصوص با توجه به این واقعیت که هفته گذشته شاهد جریان رودخانه‌های جوی بودیم که سیل فاجعه‌باری را در منطقه ایجاد کردند. این اتفاق در ادامه سیل هفته پیش رخ داد و سبب نگرانی های شدید شد.

رودخانه پشت سر من، رودخانه گرین، می‌توانست به سیلی فوق‌العاده خطرناک تبدیل شود. شما می‌توانید پشت سر من را ببینید. این درختان نباید تا این ارتفاع زیر آب بروند اما رد آب را در آنها می بینید که آب تاکجا بالا آمده بود. این آب می‌توانست به محله های مجاور مانند کنت و تاکویلا برسد یعنی جایی که من در آنجا ایستاده‌ام.

شکستگی خاکریز رودخانه، حدود پنج کیلومتر از جایی که ما ایستاده‌ایم فاصله دارد. اما خوشبختانه نیروهای امدادی توانستند خیلی خیلی سریع به محل برسند. ما شنیده‌ایم که آنها با گروه مهندسان ارتش همکاری می‌کنند تا مطمئن شوند که همه چیز پایدار و به اندازه کافی خوب تعمیر شده است. اما هنوز هم، نگرانی هایی در این باره وجود دارد که علت آن، وضعیت منطقه است. معلوم نیست خاک این منطقه تا چه اندازه به علت نفوذ آب، اشباع شده است و تا چه اندازه تحت فشار قرار دارد. سدها مقاومت بسیار زیادی از خودشان نشان دادند تا این حجم عظیم آب ناشی از بارندگی های اخیر را پشت سر خود نگه دارند. مشخص نیست که این ساختار چقدر می تواند مقاوم باشد.