به علت شدت یافتن سامانه بارشی در استان بوشهر مدارس نوبـت بعـد از ظهـر شهرستـان دشتـی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با توجه به اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر و در پی ورود سامانه بارشی، تشدید بارندگیها و احتمال بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر، کلاسهای حضوری تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و مراکز آموزشی نوبت بعدازظهر شهرستان دشتی بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
پیشتر اعلام شده بود مدارس و دانشگاهها در شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه هم امروز به صورت غیرحضوری برگزار میشود.