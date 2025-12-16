به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با توجه به اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر و در پی ورود سامانه بارشی، تشدید بارندگی‌ها و احتمال بروز سیلاب و آب‌گرفتگی معابر، کلاس‌های حضوری تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و مراکز آموزشی نوبت بعدازظهر شهرستان دشتی به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

پیش‌تر اعلام شده بود مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه هم امروز به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.