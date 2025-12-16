پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی هفتکل از پایان عملیات ایمن سازی دامهای سنگین این شهرستان در برابر سویه جدید بیماری تب برفکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید ممبینی اظهار داشت: در راستای پایش، مراقبت و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی، عملیات ایمن سازی دامهای سنگین در سطح واحدهای روستایی شهرستان اجرا شد که بیش از هزار و ۹۰۰ رأس گاو و گوساله علیه این بیماری واکسینه شدند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری تب برفکی افزود: تب برفکی یک بیماری ویروسی با قدرت سرایت بسیار بالا و خسارات اقتصادی قابل توجه است که رعایت ضوابط بهداشتی، اصول قرنطینهای و انجام بهموقع واکسیناسیون، مهمترین راهکارهای کنترل و پیشگیری از آن به شمار میرود.
ممبینی خاطرنشان کرد: این طرح بهصورت کاملاً رایگان و بدون دریافت هیچگونه وجهی از دامداران اجرا شده و عملیات واکسیناسیون با مشارکت و تلاش نیروهای بخش دولتی دامپزشکی به انجام رسید.
رئیس اداره دامپزشکی هفتکل با بیان اینکه بیماری تب برفکی در نشخوارکنندگانی مانند گاو میتواند موجب تلفات سنگین در گوسالهها، کاهش وزن، افت تولید شیر و خسارات جدی به صنعت دامداری شود، تأکید کرد: رعایت اصول امنیت زیستی و جلوگیری از ورود دامهای بیمار به واحدهای دامداری، نقش اساسی در پیشگیری از این بیماری دارد.
وی در پایان از دامداران خواست حملونقل دام را تنها با اخذ مجوزهای بهداشتی لازم از مراجع ذیصلاح انجام دهند تا از گسترش بیماریهای واگیردار دامی جلوگیری شود.