سند جدید دولت آمریکا به نام راهبرد امنیت ملی آمریکا، متنی ۳۳ صفحه‌ای است که منتقدان آن را در حد یک سند راهبردی نمی‌دانند و مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ باب ری که تا همین ماه گذشته سفیر کانادا در سازمان ملل بود، گفت: یک سند راهبردی که اینگونه نیست. از نظر وی این متن، نه درباره منافع مالی آمریکا بلکه صرفا درباره ترامپیسم یا طرز فکر ترامپ است.

باب ری افزود: این سند به طرز خیلی واضحی دارای تناقض‌های آشکار و آزار دهنده است و دوگانه‌اندیشی در آن موج می‌زند و از مخاطبان انتظار دارد که دو باور متناقض و البته مخالف حقیقت را به عنوان حقیقت بپذیرند! در این سند، به همه کشور‌ها هشدار جدی داده شده که هر طور ما می‌خواهیم باید عمل کنید وگرنه مجازات خواهید شد. بنابر این، ترامپ برادر بزرگ است و او در حالی که به دنبال رضایت ما نیست، می‌خواهد که ما او را دوست داشته باشیم و البته در عوض هم دوستی دریافت نمی‌کنیم.

پراکنده گویی، تناقض و انسجام نداشتن رویکرد‌های مطرح شده در قالب سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا، از نگاه بسیاری از منتقدان، بیشتر شبیه شیوه گفتار و نگرش ترامپ است.

دیوید دان استاد سیاست بین الملل دانشگاه بیرمنگام هم با انتقاد از این متن گفت: در این سند درباره نقاط مختلف جهان، دیدگاه‌های به هم ریخته و پراکنده‌ای به چشم می‌خورد و فاقد انسجام فکری است. با نگرشی نژادپرستانه می‌گوید که اروپا در ۲۰ سال آینده غیراروپایی خواهد بود و درباره آمریکای لاتین هم طوری صحبت می‌کند که گویا آمریکا کاملا حق دخالت در همه امور کشور‌های آن منطقه را داراست. اگر این متن به عنوان یک انشای دانشجویی به من داده می‌شد حتما نمره دی منفی به آن می‌دادم.

الیوت کوهن استاد بازنشسته راهبرد‌های سیاسی در دانشکده بین المللی جان هاپکینز نیز گفت: این سند راهبرد امنیت ملی، در اوج آشفتگی، یاوه گویی نامنسجم قرار دارد و پر از تناقض‌های درونی وحشتناک است. درباره نیمکره غربی صحبت‌های زیادی می‌کند و حتی به اروپا اشارات تحقیرآمیزی دارد، اما درباره روسیه، چین و ایران با وجود همه درگیری‌ها و تضاد منافع موجود، صحبت قابل توجهی نمی‌شود.

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی انتقادی، رویکرد ترامپ را پراز تناقض توصیف می‌کند و آشفته گویی این متن را ناشی از اختلافات درونی می‌داند.

وال استریت در این باره نوشت: این سند به دوستان آمریکا حمله می‌کند و پر از تناقض است. در حالی که می‌گوید ما باید متحدان را در برابر چین متحد کنیم، اما از اعمال تعرفه‌ها بر متحدان که اعتماد آنها را به آمریکا کاهش می‌دهد استقبال می‌کند. اما می‌توان شرط بست که دشمنان آمریکا وقتی این سند را می‌خوانند، آنچه خواهند دید، کشوری است که درگیر اختلافات داخلی خود است.