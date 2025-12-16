رئیس کل دادگستری استان لرستان، در زمینه سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر ارتباط مستقیم با مردم، به همراه معاونان خود با ۱۱۹ نفر از مراجعه‌کنندگان به صورت حضوری و الکترونیک دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در زمینه سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر ارتباط مستقیم با مردم، به همراه معاونان خود با ۱۱۹ نفر از مراجعه‌کنندگان به صورت حضوری و الکترونیک دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار مردمی، رئیس کل دادگستری لرستان و معاونان وی با دقت و اهتمام ویژه به مشکلات و درخواست‌های شهروندان پاسخ گفتند.

به منظور توسعه عدالت الکترونیک و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی، ارتباط آنلاین با شهرستان دورود برقرار شد و جمعی از مردم این شهرستان توانستند مسائل خود را به صورت غیرحضوری مطرح کنند.

حجت‌الاسلام شهواری در این دیدار با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع گفت: خدمت به مردم وظیفه‌ای الهی است و قرآن کریم می‌فرماید: وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ (نساء/۵۸).

ما خود را موظف می‌دانیم که با رعایت عدالت، احترام و کرامت انسانی پاسخگوی درخواست‌های مردم باشیم.