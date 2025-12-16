به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا حدادپور گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم همانند سال‌های گذشته، نظارت بر بازار شب یلدا را در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در قالب دو اکیپ گشت مشترک متشکل از روسای شعب این اداره کل به همراه بازرسان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اداره کل صمت و کارشناسان مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شروع کرده است.

وی افزود: گرانفروشی، درج نکردن قیمت، تقلب، کم‌فروشی و منقضی شدن تاریخ مصرف محصولات از جمله تخلف‌هایی است که این اکیپ‌های گشت مشترک بر آنها تمرکز کرده و برخورد جدی خواهند کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ضمن تشکر از همه کاسبانی که در این روز‌های سخت مدارای بیشتری با مردم می‌کنند، گفت: تاثیر همکاری بازاریان در گرم نگه داشتن بازار، رعایت انصاف در قیمت‌ها و مشتری‌مداری در آستانه شب یلدا برای پهن شدن سفره شب یلدا در همه خانه‌ها به مراتب از تاثیر نظارت‌ها و بازرسی‌ها بیشتر خواهد بود.