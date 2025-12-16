پخش زنده
امروز: -
۱۰۰ دستگاه یخچال بین خانوادههای کم برخوردار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرزی میرجاوه در سیستان و بلوچستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست فرمانداری میرجاوه در آئین توزیع این یخچال ها، گفت: این اقدام با هدف بهبود وضعیت معیشتی سالمندان و خانوادههای محروم صورت گرفت.
مختار محسن مبارکی افزود: همراهی مردم نیکاندیش نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و استمرار این روحیه نوعدوستی میتواند به بهبود وضعیت معیشت خانوادههای کم برخوردار کمک کند.