به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست فرمانداری میرجاوه در آئین توزیع این یخچال ها، گفت: این اقدام با هدف بهبود وضعیت معیشتی سالمندان و خانواده‌های محروم صورت گرفت.

مختار محسن مبارکی افزود: همراهی مردم نیک‌اندیش نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و استمرار این روحیه نوع‌دوستی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت خانواده‌های کم برخوردار کمک کند.