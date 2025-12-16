به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این نمایشگاه در جنب مجموعه چهل ستون در میدان آزادی برپا شده و به مدت ۱۰ روز برای بازدید علاقمندان دایر است.

سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان قزوین، در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: بسیج سازندگی وعده داده بود در حوزه‌های مختلف به مردم کمک کند و یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها اشتغال‌زایی بود. با راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک و حمایت از طرح‌های خوداشتغالی، خانواده‌ها توانسته‌اند به درآمد پایدار دست یابند.

وی افزود: بخشی از توان مردم و پشتیبانی بسیج سازندگی به نمایش گذاشته شده و حدود ۱۰۰ نفر در این نمایشگاه مشغول ارائه و فروش محصولات خود هستند.

فرمانده سپاه استان گفت: تلاش می‌کنیم در نقاط مختلف استان نیز چنین رویداد‌هایی برگزار شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه در معرض دید و خرید مردم قرار دهند.

فرمانده سپاه استان تأکید کرد: حضور مردم در این نمایشگاه علاوه بر دلگرمی تولیدکنندگان، به معرفی فعالیت‌های بسیج سازندگی کمک می‌کند و زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا محصولات روستا‌ها و مناطق دوردست با بسته‌بندی مناسب به بازار عرضه شوند.