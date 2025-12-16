به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پیام مساعدی افزود: از بعدازظهر روز گذشته، بارش‌ها در استان آغاز شد و مطابق با پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های به موقع، قسمت‌های جنوبی استان از شب گذشته شاهد بارش‌های رگباری، همراه با تگرگ، صاعقه و رعد و برق بودند. بیشترین میزان بارش نیز در همین مناطق ثبت شده است.

وی گفت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های ما، شهرستان عسلویه با حدود ۴۴ میلی‌متر، کنگان و دیر با حدود ۲۰ میلی‌متر در صدر بارش‌ها قرار دارند. حتی در بخش‌هایی از شهرستان دشتی نیز بارش‌های بیش از ۲۰ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: انتظار داریم تمرکز بارش‌های رگباری و همراه با رعد و برق، حداقل تا روز چهارشنبه در مناطق جنوبی و تا حدودی مرکزی استان ادامه یابد و در برخی ساعات، تندباد‌های لحظه‌ای نیز احتمال وقوع دارد.

مساعدی گفت: از روز پنج‌شنبه این بارش‌ها گسترده‌تر شده و تمامی مناطق استان از شمال تا جنوب را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به ویژه برای روز‌های پنج‌شنبه در مناطق شمالی و مرکزی، احتمال بارش‌های شدید بیشتر می‌شود و بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، در برخی نقاط شاهد بارش‌های بالای ۵۰ و حتی ۱۰۰ میلی‌متر خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌بینی دما اشاره کرد: همزمان با این سامانه بارشی، کاهش تدریجی دما از دیروز آغاز شده است، اما از روز پنج‌شنبه به بعد با تغییر جهت باد به سمت شمال، کاهش دمای محسوسی بین ۴ تا ۷ درجه در سطح استان، حدود ۳ تا ۶ درجه در نواحی ساحلی و ۴ تا ۸ درجه در ارتفاعات را پیش‌بینی می‌کنیم.

پیام مساعدی در پایان با تاکید بر لزوم احتیاط، از همه شهروندان، به ویژه هموطنان در مناطق جنوبی و مرکزی، خواست:

وی گفت: با توجه به ماهیت رگباری، تندری و همراه با تگرگ بودن این بارش‌ها و احتمال آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های ناگهانی، از تردد غیرضروری در معرض بارش و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و مراقب خطرات ناشی از صاعقه باشند.

مساعدی اظهار داشت: همچنین کشاورزان و دامداران عزیز نسبت به تمهیدات لازم اقدام نمایند.

وی گفت: این اداره کل، اطلاع‌رسانی و هشدار به موقع را تا پایان این رویداد جوی ادامه خواهد داد.