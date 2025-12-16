به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در بخش پسران، بنیامین فرجی با چهار پله صعود در رنکینگ جهانی، به رده دوازدهم زیر ۱۹ سال و چهارم زیر ۱۷ سال جهان رسید و همچنان در صدر بازیکنان نوجوان ایران قرار دارد. همچنین محمدحسن حبیبی با جهشی چشمگیر و صعود ۱۳۹ پله‌ای، در جایگاه ۱۲۵ زیر ۱۹ سال و ۷۱ زیر ۱۷ سال رنکینگ جهانی قرار گرفت.

عرفان یزدان‌بخش نیز پس از قهرمانی در رقابت‌های کانتندر جوانان عربستان، در رده ۱۸۴ زیر ۱۷ سال رنکینگ جهانی جای گرفت.

در رده سنی زیر ۱۵ سال پسران، احسان شریعتی با توجه به کسب مقام سوم در کانتندر جوانان عربستان، در جایگاه ۲۱۵ رنکینگ جهانی زیر ۱۵ سال قرار گرفت.

در رده سنی زیر ۱۱ سال پسران، یاسین شعاری‌تهرانی همچنان در جایگاه دوم رنکینگ جهانی قرار دارد و جایگاه ممتاز خود را حفظ کرده است.

همچنین پرهام بیات پس از اولین تجربه حضور بین‌المللی و کسب عنوان نایب‌قهرمانی در رقابت‌های کانتندر جوانان عربستان، برای نخستین‌بار وارد رنکینگ جهانی شد و در رتبه ۵۹ رده سنی زیر ۱۱ سال قرار گرفت.

در بخش دختران، وانیا یاوری با سه پله صعود، به رده ۴۵ رنکینگ جهانی زیر ۱۷ سال و رتبه پانزدهم زیر ۱۵ سال جهان رسید و جایگاه خود را در میان مدعیان تثبیت کرد.

همچنین سارینا جهانشاهی با جهشی قابل توجه و صعود ۸۵ پله‌ای، به رده ۱۲۵ زیر ۱۵ سال رنکینگ جهانی دست یافت.