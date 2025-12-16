به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، یاسر عربی نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : با پیگیری و دستور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، پرونده مالیاتی این شرکت معدنی به علت استقرار و فعالیت مستمر در آرادان ، از استان مرکزی به استان سمنان منتقل شد.

عربی افزود: انتقال این پرونده که ارزش مالیات سال ۱۴۰۳ آن بیش از ۱۴۳ میلیارد تومان اعلام شده، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت درآمد‌های استانی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش سهم سمنان از منابع ملی باشد.

وی با بیان اینکه جایگاه فعالیت اقتصادی باید با محل تولید واقعی تطبیق داشته باشد تاکید کرد: این اقدام گامی مهم برای افزایش عدالت مالیاتی، حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال در استان سمنان است.