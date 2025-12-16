به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از کشف و ضبط ۹۴۰ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت: با ضبط این تعداد ماینر ۸۸۶۳ مگاوات ساعت انرژی احیا شد.

طاهر کیامهر با بیان اینکه ارومیه در صدر شهرستان‌های استان در کشف ماینر بوده است، افزود: امسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش کشف ماینر هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با متخلفان با اعمال خسارت مالی و پیگیری وصول آن از طریق مراجع قضایی انجام می‌شود، گفت: اقداماتی از طریق شرکت توانیر جهت جرم‌انگاری کردن این افراد در دست پیگیری است.