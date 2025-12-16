پخش زنده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد: پردیس مهریز با زیرساختهای مجهز، میتواند اساتید با تجربه و دانشجویان را جذب کند؛ برنامهریزی برای استفاده از خوابگاهها و جلوگیری از هدررفت منابع در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، امرالهی گفت: مرکز آموزش عالی مهریز از سال ۱۳۹۶ در شش رشته مهندسی کامپیوتر، حسابداری، مدیریت بازرگانی، زبان و ادبیات انگلیسی، روانشناسی و حقوق، دانشجو جذب کرده و اکنون ۷۷۳ دانشجوی فعال دارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، برای اولین بار مجوز پذیرش دانشجوی روزانه (علاوه بر نوبت دوم یا شبانه) صادر شد، که نویدبخش گسترش است. با این حال، امرالهی تأکید کرد: این مرکز هنوز مجوز رسمی از شورای گسترش آموزش عالی ندارد، اما پیگیریهای مستمر در جریان است.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد به سیاستهای انقباضی وزارت علوم در دهه اخیر اشاره کرد که گسترش آموزش عالی را محدود کرده، اما زیرساختهای مهریز – ساختهشده با سرمایهگذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی مرحوم شکیباخلاق – پتانسیل تبدیل به دانشگاه صنعتی یا حتی علوم قضایی را دارد، همانطور که وزیر وقت علوم در سال ۱۴۰۲ قول داده بود.
امرالهی گفت: ما مثل مردم آنجا فکر میکنیم؛ خوابگاهها میتواند برای دانشجویان محلی استفاده شود، نه رها بماند. اقدامات عملی دانشگاه شامل پذیرش ورودیهای روزانه در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، و جذب سه استادیار هیئت علمی برای رشته علوم و صنایع غذایی از سال ۱۴۰۳ است.
امرالهی توضیح داد: رشته صنایع غذایی در دانشگاههای ایران کم است و فارغالتحصیلان کمی دارد؛ با کمک از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، به پنج عضو هیئت علمی (حداقل برای تشکیل گروه آموزشی) میرسیم و برای مهر ۱۴۰۵، مجوز پذیرش دانشجو میگیریم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد با اشاره به بازدید وزیر علوم در سال ۱۴۰۲، که مجوز دانشکده صنایع غذایی را صادر کرد، افزود: دستور وزیر در بدنه کارشناسی بررسی میشود و ضوابطی مانند حداقل پنج هیئت علمی برای هر گروه لازم است؛ ما سه نفر را جذب کردیم و نیمسال دوم (از بهمن) آنها مشغول میشوند، سپس دروس در پردیس مهریز ارائه خواهد شد.
وی به دغدغههای محلی پاسخ داد: این مرکز با زیرساختهای مجهز، میتواند اساتید با تجربه و دانشجویان را جذب کند؛ برنامهریزی برای استفاده از خوابگاهها و جلوگیری از هدررفت منابع در حال اجراست.
امرالهی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت علوم، پردیس مهریز به الگویی برای توسعه آموزش عالی در شهرستانهای یزد تبدیل شود و از مسئولان محلی خواست در پیگیریها مشارکت کنند. این تلاشها، پاسخی به مطالبات مردمی است و میتواند فرصتهای شغلی و آموزشی برای جوانان مهریز ایجاد کند.