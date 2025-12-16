معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد: پردیس مهریز با زیرساخت‌های مجهز، می‌تواند اساتید با تجربه و دانشجویان را جذب کند؛ برنامه‌ریزی برای استفاده از خوابگاه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، امرالهی گفت: مرکز آموزش عالی مهریز از سال ۱۳۹۶ در شش رشته مهندسی کامپیوتر، حسابداری، مدیریت بازرگانی، زبان و ادبیات انگلیسی، روانشناسی و حقوق، دانشجو جذب کرده و اکنون ۷۷۳ دانشجوی فعال دارد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، برای اولین بار مجوز پذیرش دانشجوی روزانه (علاوه بر نوبت دوم یا شبانه) صادر شد، که نویدبخش گسترش است. با این حال، امرالهی تأکید کرد: این مرکز هنوز مجوز رسمی از شورای گسترش آموزش عالی ندارد، اما پیگیری‌های مستمر در جریان است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد به سیاست‌های انقباضی وزارت علوم در دهه اخیر اشاره کرد که گسترش آموزش عالی را محدود کرده، اما زیرساخت‌های مهریز – ساخته‌شده با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی مرحوم شکیباخلاق – پتانسیل تبدیل به دانشگاه صنعتی یا حتی علوم قضایی را دارد، همان‌طور که وزیر وقت علوم در سال ۱۴۰۲ قول داده بود.

امرالهی گفت: ما مثل مردم آنجا فکر می‌کنیم؛ خوابگاه‌ها می‌تواند برای دانشجویان محلی استفاده شود، نه رها بماند. اقدامات عملی دانشگاه شامل پذیرش ورودی‌های روزانه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، و جذب سه استادیار هیئت علمی برای رشته علوم و صنایع غذایی از سال ۱۴۰۳ است.

امرالهی توضیح داد: رشته صنایع غذایی در دانشگاه‌های ایران کم است و فارغ‌التحصیلان کمی دارد؛ با کمک از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، به پنج عضو هیئت علمی (حداقل برای تشکیل گروه آموزشی) می‌رسیم و برای مهر ۱۴۰۵، مجوز پذیرش دانشجو می‌گیریم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد با اشاره به بازدید وزیر علوم در سال ۱۴۰۲، که مجوز دانشکده صنایع غذایی را صادر کرد، افزود: دستور وزیر در بدنه کارشناسی بررسی می‌شود و ضوابطی مانند حداقل پنج هیئت علمی برای هر گروه لازم است؛ ما سه نفر را جذب کردیم و نیم‌سال دوم (از بهمن) آنها مشغول می‌شوند، سپس دروس در پردیس مهریز ارائه خواهد شد.

امرالهی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت علوم، پردیس مهریز به الگویی برای توسعه آموزش عالی در شهرستان‌های یزد تبدیل شود و از مسئولان محلی خواست در پیگیری‌ها مشارکت کنند. این تلاش‌ها، پاسخی به مطالبات مردمی است و می‌تواند فرصت‌های شغلی و آموزشی برای جوانان مهریز ایجاد کند.