پخش زنده
امروز: -
طرح سفیران امنیت در خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی در بازدید دانشجویان دانشگاه بیرجند از پلیس آگاهی استان افزود: در این طرح دانشجویان از نزدیک با سختی کار در مجموعه پلیس آگاهی استان در حوزههای مختلف از جمله سرقت، جنایی، کلاهبرداری آشنا شدند.
سرهنگ کاظم صادقی افزود: پس از آموزشها و آشنایی با خدمات پلیس، دانشجویان به عنوان سفیران امنیت معرفی میشوند.
وی گفت: این طرح به مناسبت روز دانشجو از ۱۶ آذر تا پایان آذر ماه در سراسر کشور در حال اجرا است.
رئیس پلیس آگاهی استان همچنین از کاهش هفت درصدی سرقتها در استان از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه خبر داد و گفت: در حوزه کشف سرقتها نیز ۶۵ درصد سرقتها را کشف کردیم که جزو استانهای برتر در سطح کشور هستیم.