مدیر امور شعب بنیاد خیریه آبشار عاطفهها در مازندران از توزیع ۶ هزار بسته حمایتی ویژه شب یلدا در بین خانوادههای نیازمند استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر امور شعب بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها در مازندران از برگزاری رزمایش «یلدای فاطمی» همراه با توزیع ۶ هزار بسته حمایتی خبر داد.
سیدآرش حسیننژاد در حاشیه این رزمایش در مصلای ساری گفت: این رزمایش با پشتوانه ۴۲ هزار خیر نیکاندیش استان مازندران برگزار شده که از ۶ هزار خانواده تحت پوشش در ۲۲ شهرستان حمایت میکنند.
وی افزود: پس از پایان مراسم، بستهها به نمایندگیهای بنیاد در شهرستانها منتقل میشوند تا در کوتاهترین زمان به دست خانوادهها برسد.
حسیننژاد با اشاره به استقلال مالی دفترهای این بنیاد گفت: تمامی نمایندگیها حتی در روستاها حساب حقوقی مستقل دارند و هیچ ارتباط مالی مستقیمی با مرکز یا استان وجود ندارد که این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی شده است.
وی از پرداخت مستمری ماهانه به خانوادههای تحت پوشش خبر داد و گفت: از خرداد ۱۴۰۴، ماهانه مبالغ ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بسته به سطح نیازمندی به حساب ۶ هزار خانواده واریز میشود.
مدیر امور شعب بنیاد آبشار عاطفهها در پایان از برگزاری رزمایش تأمین بخاری برای آغاز فصل زمستان خبر داد که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.