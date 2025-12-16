پخش زنده
با افزایش نگرانیها از رشد منفی جمعیت در روسیه، دولت این کشور سیاستها و برنامههای ضربتی برای متوقف کردن نرخ رشد منفی و تشویق خانوادهها به فرزندآوری را اجرا کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم از مسکو؛ در تازهترین تصمیم ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه از طرح جدیدی با عنوان «کمک هزینه خانوادگی» برای خانوادههای دارای دو فرزند یا بیشتر رونمایی کرد.
پوتین در تشریح این طرح گفت: از ابتدای سال آینده، اقدام حمایتی جدیدی با عنوان «کمکهزینه خانوادگی» اجرا خواهد شد که بر اساس آن حق دریافت این کمکهزینه به خانوادههایی تعلق میگیرد که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند و میانگین درآمد سرانه آنها در سال گذشته کمتر از یکونیم برابر حداقل معیشت منطقه باشد.
رئیس جمهور روسیه افزود: در همین راستا، هر یک از والدین شاغل نیز میتوانند بخشی از مالیات بر درآمدی را که در سال گذشته پرداخت کردهاند از دولت بازپس بگیرند.
پوتین تصریح کرد: حق خانوادهها برای دریافت سایر کمکها و تسهیلات مربوط به سیاستهای فرزندآوری و افزایش جمعیت حفظ خواهد شد.
وی تأکید کرد، این روند باید تا حد امکان ساده، راحت و بدون زحمت اضافی برای مردم باشد.
«ایرینا اوگنیونا» مدیر مطالعات جمعیتی دانشگاه دولتی مسکو در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه روسیه نیز همانند بسیاری از کشورها شرایط نگران کنندهای از نظر جمعیتی دارد، گفت: ما به نقطهای رسیده بودیم که رشد جمعیت بطور نگران کنندهای منفی شد.
وی افزود: این اتفاق در سال ۲۰۰۹ میلادی به اوج رسید و ساختار جمعیتی را رو به زوال کشاند، به همین علت سیاست جمعیتی و آمایش سرزمینی برای توقف رشد منفی و افزایش جمعیت از همان زمان آغاز شد و در این راستا دولت و پارلمان تلاش کردند با تصویب و اجرای قوانین و مقرراتی تلاش کرد تا رشد منفی جمعیت متوقف و به روند افزایشی کلید بخورد.
وی تسهیلات مسکن، کمک هزینه مالی، حمایت از مادران و کودکان، مرخصی زایمان سه ساله با حقوق کامل، برنامههای تشویقی، فرهنگی و رسانهای و نیز اعطای تابعیت به افراد شاخص را از جمله مهمترین طرحهای اجرا شده برای افزایش زاد و ولد عنوان کرد.
«آندره میخیئف» مدیر مرکز تحقیقات و پایش جمعیت روسیه نیز گفت: زنگ خطر کاهش جمعیت از حدود دو دهه پیش بطور جدی به صدا درآمد و در این مدت قوانین و مقررات بسیاری در راستای افزایش جمعیت تصویب و اجرا شده است.
وی گفت: طرح ضربتی برای حمایت از خانوادههای دارای فرزند و زنان باردار در سال ۲۰۲۱ اجرایی شد و طرح جدید رئیس جمهور با عنوان «کمک هزینه خانوادگی» که در روزهای اخیر اعلام شد، تازهترین سیاستهای دولت برای تشویق شهروندان به فرزندآوری دانست.
میخیئف افزود: این سیاستها هر چند سرعت رشد منفی جمعیت را تاحدودی کُند کرده است، اما نگرانیها را کاهش نداده و رشد مثبت معناداری ایجاد نکرده است.