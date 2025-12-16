پخش زنده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با همکاری شهرداریها، تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض پروانه و راهاندازی صندوق ملی نوسازی را برای افزایش سرعت بازآفرینی در کلانشهرها انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست با شهرداران کلانشهرها اعلام کرد رکود تورمی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نوسازی بافتهای فرسوده را کند کرده، اما پارسال با مشارکت بخش خصوصی و شهرداریها، ۷۶ هزار واحد مسکونی ساخته شد.
هدف برنامه هفتم ۸۰ هزار واحد بود و چالش اصلی هزینه پروانههاست که شهرداریها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف میدهند و دولت بازپرداخت را آغاز کرده است.
زمان کوتاه صدور پروانه و تسهیلات بانکی با مذاکره بانک شهر و مرکزی، رغبت سرمایهگذاران را افزایش میدهد.
صندوق ملی بازآفرینی با همکاری شهرداریها راهاندازی میشود و برخی شهرها منابع تأمین کردهاند.
تفاهمنامه با سازمان شهرداریها، ادارات نوسازی را تقویت میکند.
۱۰۰ محله بحرانی در ۱۰ شهر هدف قرار گرفتند؛ ساماندهی فاضلاب در سنندج شروع و در اهواز و زاهدان ادامه مییابد.
۴۳ درصد بافتهای ناکارآمد در مراکز استانهاست، اما صدور پروانه به ۳۴ درصد رسیده.
شهرداریها باید از رشد نامتوازن شهرها جلوگیری کنند.
در سکونتگاههای غیررسمی مثل مشهد (۱.۲ میلیون نفر)، تصرف اراضی مشکل اصلی است و لایحه بودجه اسناد را تعیین تکلیف میکند.
اصلاح تبصره ۲ قانون تقسیمات کشوری برای حل تداخل حریم کلانشهرها ضروری است.