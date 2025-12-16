پخش زنده
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان گفت: دستگاه اتوآنالایزر تماماتومات، بهعنوان یکی از پیشرفتهترین تجهیزات آزمایشگاهی حوزه دامپزشکی، در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان با اشاره به نصب دستگاه اتوآنالایزر تماماتومات در بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لرستان گفت: با بهرهبرداری از این دستگاه، ظرفیت تشخیصی و آزمایشگاهی این مرکز بهصورت چشمگیری ارتقا یافته و بیمارستان اکنون آماده ارائه خدمات سریع، دقیق و استاندارد به دامداران، اسبداران، مرغداران و فعالان صنعت دام و طیور استان است.
دکتر نایبزاده گفت: اتوآنالایزر راهاندازیشده، دستگاهی کاملاً اتوماتیک و هوشمند است که تمامی مراحل آنالیز نمونه شامل؛ مکش، اندازهگیری، واکنشدهی، شستشو، کالیبراسیون و ثبت نتایج را بدون دخالت اپراتور و بر اساس برنامههای از پیش تعیینشده انجام میدهد. این ویژگی باعث میشود دستگاه قادر باشد روزانه صدها نمونه را با سرعت بالا و دقت استاندارد آزمایشگاهی پردازش کند و نتایج قابل اتکا ارائه دهد.
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان ادامه داد: این اتوآنالایزر برای آنالیز انواع نمونههای آزمایشگاهی مانند خون، سرم، پلاسما، ادرار و مایع مغزی–نخاعی استفاده میشود و توانایی انجام طیف وسیعی از تستهای بیوشیمی دامپزشکی از جمله: آزمونهای کبدی، آزمونهای کلیوی، پروفایل چربی، آنزیمهای قلبی و عضلانی، آزمونهای پانکراس، الکترولیتها و مواد معدنی، تستهای التهابی و شاخصهای عمومی سلامت را دارد.
وی افزود: بهرهبرداری از این دستگاه پیشرفته باعث میشود بسیاری از آزمایشهایی که پیش از این نیاز به ارسال نمونه به شهرهای دیگر داشت، اکنون در محل بیمارستان دانشگاه لرستان و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. این موضوع موجب: افزایش دقت تشخیص، تسریع روند درمان، کاهش هزینه و زمان برای دامداران، ارتقای سطح خدمات تخصصی دام و طیور، کمک به مدیریت بهداشت گلهها و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی میشود.
به گفته رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان از مزایای این دستگاه می توان به بهبود کیفیت و دقت تصاویر أخذ شده، تشخیص دقیق تر، کاهش مدت زمان تصویربرداری، کاهش خطرات جانبی استفاده از اشعههای یونیزان، کاهش آلودگی زیستی و امکان ثبت و در دسترس بودن پرونده پزشکی بیماران اشاره نمود.
دکتر نایب زاده افزود: ارزش ریالی فعلی دو دستگاه مذکور ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که برای نصب و راه اندازی آنها مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شد.