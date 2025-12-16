با آغاز بارش برف و باران در جای جای استان کرمان شهروندان در سفر و در مناطق کوهستانی علاوه بر سرعت مطمئن رعایت نکات ایمنی را در اولویت قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،بارش برف و باران که از دیروز در استان کرمان اغاز شده است در بیشتر نقاط استان ادامه دارد،بارشها باعث خوشحالی مردم بویژه کشاورزان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به بارش باران و برف در برخی مناطق استان اعلام کرد: با وجود شرایط جوی اخیر، تاکنون هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در راه‌های مواصلاتی و شهرستان‌های استان گزارش نشده و تمامی مسیرها باز و تردد به‌صورت عادی در جریان است.

نژاد خالقی گفت:طبق اعلام اداره کل هواشناسی، فردا تقریباً تمام مناطق جنوبی استان شاهد بارندگی به‌صورت باران خواهند بود.

وی افزود:از شهروندان تقاضا داریم از اتراق و توقف در مسیر سیلاب‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

⚪️او گفت:دامداران و عشایر نیز در صورت قرار داشتن در مسیر سیل، هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی اقدام کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

⚪️از شهروندان نیز خواسته شده در صورت نداشتن ضرورت، از انجام سفر در روزهای پیش رو خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان نیز گفت: شامگاه گذشته در پی بارش برف، عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی توسط راهداران در محورهای برف‌گیر منطقه ساردوئیه شهرستان جیرفت به طول ۲۶۰ کیلومتر به صورت رفت و برگشت و در چند مرحله انجام شد.

فرماندار عنبرآباد هم اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و آغاز بارندگی‌ و به‌منظور حفظ ایمنی دانش‌آموزان کلیه مدارس شهرستان عنبرآباد در نوبت (شیفت) عصر امروز سه شنبه تعطیل می‌باشد.