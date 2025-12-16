هزار و ۸۰۰ تن برنج هندی برنج تنظیم بازار به خراسان رضوی اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ۹۴۵ تن از سهمیه برنج تنظیم بازار خراسان رضوی در مشهد و الباقی هم در سطح شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

علی اکبر قارزی افزود: قیمت هر کیلو برنج هندی تنظیم بازاری در اداره غله ۱۱۵هزار و ۲۸۲ تومان و قیمت مصرف کننده ۱۲۴ هزار و ۵۰۴ تومان است و در شبکه‌های توزیعی که ستاد تنظیم بازار هر شهرستان تعیین می‌کند توزیع خواهند شد.

واردات برنج پاکستانی به قیمت روز انجام خواهد شد

وی در پاسخ به اختلاف قیمت برنج توزیعی با برنج هندی داخل بازار گفت: این برنج تنظیم بازاری است و، چون الان یک مقدار در بازار کمبود بوده این امر با هدف کاهش قیمت برنج پاکستانی است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای توزیع برنج پاکستانی وجود ندارد؟ گفت: از طریق همان مصوبه اخیر کار‌ها در حال انجام است و به اداره صنعت و معدن دارد ثبت آماری داده می‌شود که بیاورند.

قازری افزود: امیدواریم که اولین محموله‌های آن هم تا یک یا دوهفته آینده بیاید تا ضوابط قانونی آن مثل قرنطینه و بهداشت انجام شود تا بعد وارد بازار شود.؛ این برنج‌ها با هزینه تمام شده مطابق با ارزی که خودشان تأمین می‌کنند در بازار عرضه خواهد شد.