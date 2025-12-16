پخش زنده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: عدهای از بدخواهان در خارج از مرزها و برخی نیز در داخل کشور همسو با دشمنان و عدالت گریزان به انحاء مختلف به دنبال ایجاد شکاف و بدبین کردن مردم نسبت به عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت عمومی با حضور حجتالاسلام حمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه به منظور صدور آراء وحدت رویه برگزار شد.
در این جلسه که سه شنبه ۲۵ آذر برگزار شد، طلاب گروه فقه و قضا مدرسه خارج تخصصی قم به عنوان میهمان حضور داشتند.
حجت الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با خوش آمدگویی به مدعوین حاضر در جلسه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: حضرت میفرمایند: اَلا وَ اِنَّ اَعْقَلَ النّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ فَاَطاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصاهُ وَعَرَفَ دارَ اِقامَتِهِ فَاَصْلَحَها وَ عَرَفَ سُرْعَةَ رَحیلِهِ فَتَزَوَّدَ لَها؛ بدانید که عاقلترین مردم کسى است که پروردگارش را بشناسد و از او پیروى کند، دشمنان خدا را بشناسد و از آنان نافرمانى کند، جایگاه ابدى خود را بشناسد و آن را آباد کند و بداند به زودى به آنجا سفر خواهد کرد و براى آن، توشه بردارد.
وی افزود: امروز در جامعه با مسائلی مواجه هستیم که موضع گیری نسبت به آنها برای فرد فرد ما که پیرو مکتب اسلام و تشیع هستیم لازم و ضرروی است، دشمن با توسل به شایعات و حرفهای بیاساس به دنبال بهره برداری و ایجاد اختلاف در جامعه برای دستیابی به اهداف شوم خویش است، لذا انسانهای دارای فکر و اندیشه که اثرگذاری بیشتری در جامعه دارند با بصیرت و آگاهی این مسائل را برای مردم تبیین نمایند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: یکی از مهمترین و اساسیترین مسائلی که در جامعه مورد تاکید مقام معظم رهبری است ایجاد وحدت، یگانگی، همدلی و همراهی است، لذا با توسل به وحدت و همدلی باید در برابر نقشههای دشمن که با صرف هزینههای سنگین و سرمایهگذاری به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف بین آحاد مردم و همچنین حاکمیت است؛ هوشیار بود.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه دشمن به دنبال این است که از شکاف و چندگانگی بین مردم نهایت استفاده را در جهت منافع خود ببرد، افزود: متاسفانه برخی عناصر بیبصیرت داخلی و رسانهها، دانسته یا نادانسته از سر جهالت و ناآگاهی در زمین دشمن بازی میکنند و آب به آسیاب دشمن میریزند؛ با وجود همه مشکلات که غیرقابل انکار است، اما مردم باید آگاهی داشته باشند که خدای ناکرده در مسیر دشمن حرکت نکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات خوب قوه قضائیه در مبارزه با فساد و اجرای عدالت گفت: متاسفانه شاهدیم عدهای از بدخواهان در خارج از مرزها و برخی نیز در داخل کشور همسو با دشمنان و عدالت گریزان به انحاء مختلف به دنبال ایجاد شکاف و بدبین کردن مردم نسبت عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد هستند؛ با نسبتهای ناروا و شایعات مسئولین قوه قضائیه را در مظان بعضی از مسائل قرار میدهند تا اثرات احکام صادره و خدمات بی شائبه دستگاه قضایی را در جامعه کمرنگ جلوه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: وظیفه قوه قضائیه مبارزه همه جانبه با فساد و مقابله با کسانی است که در جامعه به دنبال اختلاف افکنی و ایجاد فساد در حوزهها و بخشهای مختلف هستند و ضمن مسموم کردن فضا به دنبال تضعیف و تخریب قوه قضائیه و به ویژه ریاست قوه هستند، قطعا وقتی قوه قضائیه در این زمینه ورود میکند عدهای در مقابل این حرکت با ایجاد شایعه و نسبتهای ناروا میایستند.
وی گفت: همه ارکان قوه قضائیه طبق قانون و شرع مقدس اسلام بر اساس وظیفه ذاتی که برعهده دارد عمل میکنند، لذا مردم، فرهیختگان و مسئولین در حوزههای مختلف در برابر این شایعات هوشیار باشند چرا که دشمن پشت پرده این اتفاقات قرار دارد و درصدد است بین مردم و قوه قضائیه، مردم و نظام شکاف و اختلاف ایجاد کند. امیدواریم خداوند به ما توفیق عنایت نماید بتوانیم در این دوره بسیار اثرگذار در مسیر اسلام و قرآن، آنگونه که شایسته است بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم.