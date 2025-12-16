نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت نوآوری در محتوا و ساختار کنگره شهدای غریب، گفت: تفاوت، خلاقیت و تولید پدیده فرهنگی، رمز ماندگاری و اثرگذاری این کنگره در جامعه و به‌ویژه در میان نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین در شورای سیاست‌گذاری کنگره شهدای غریب در اسارت، بر اهمیت برگزاری هدفمند و اثرگذار این رویداد فرهنگی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین کنگره‌ای در جامعه یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که باید انجام شود. این کنگره از نظر کمی، کیفی و محتوایی در نوع خود کم‌نظیر است و ظرفیت بالایی برای اثرگذاری اجتماعی دارد.

وی افزود: نوع و محتوای این کنگره به‌گونه‌ای است که اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند در جامعه بازتاب گسترده‌ای داشته باشد. اما اثرگذاری اصلی زمانی محقق می‌شود که نوآوری و خلاقیت محور کار قرار گیرد. این نوآوری باید درجدول برنامه‌ها لحاظ شود تا بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی پیدا کند.

موسوی مقدم با اشاره به نقش هنر در انتقال پیام شهدا گفت: استفاده از چهره‌های شاخص، به‌ویژه چهره‌های فرهنگی و هنری، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. تولید یک اثر هنری متفاوت، مانند یک انیمیشن یا اثر نمایشی خلاقانه، می‌تواند پیام کنگره را به شکلی جدید و اثرگذار منتقل کند.

وی با تأکید بر لزوم تمایز این کنگره با سایر کنگره‌ها افزود: نکته بسیار مهم این است که مشخص شود این کنگره چه تفاوتی با دیگر کنگره‌ها دارد. اثرگذاری زمانی قابل سنجش است که بعد از برگزاری، این رویداد نقل محافل شود و حداقل تا یک هفته درباره آن صحبت شود. اگر کنگره نتواند در دل جوانان امروز و فضای مجازی جذابیت ایجاد کند، به هدف خود نرسیده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید همچنین بر ضرورت کار پژوهشی در کنار برنامه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: اگر تحقیقات و بررسی‌های دقیق درباره نوع شهادت، شکنجه‌ها و مقاومت شهدای غریب انجام و در قالب پنل‌های علمی ارائه شود، می‌تواند به تولید محتوای عمیق و ماندگار منجر شود.

وی با دعوت از هنرمندان برای مشارکت فعال در کنگره گفت: اگر بتوان از هنرمندان مطرح دعوت کرد تا در این رویداد حضور یافته و صحبت کنند، اثرگذاری آن چند برابر خواهد شد. شهدای ما برای حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی کشور جان خود را فدا کردند و بسیاری از هنرمندانی که حتی مواضعی نسبت به انقلاب دارند، در برابر شهید سر تعظیم فرود می‌آورند. باید اجازه دهیم هنرمندان وارد این میدان شوند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امورایثارگران در پایان تأکید کرد: ایده‌پردازی یک ضرورت است. تکرار موضوعات بدون نوآوری موجب دل‌زدگی می‌شود. کنگره باید در دل خود یک پدیده فرهنگی خلق کند؛ پدیده‌ای که باعث دیده شدن همه فعالیت‌ها شود و ذهن مخاطب را دوباره و دوباره به کنگره شهدای غریب در اسارت بازگرداند.