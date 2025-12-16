پخش زنده
ویتالی ساویف معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه با آقای علی لاریجانی در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگو کرد و دو طرف در این دیدار بر رفع موانع موجود و ورود به فاز عملیاتی تفاهمات تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ویتالی ساویف معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه، با آقای لاریجانی در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد؛ دیداری که در امتداد تفاهمات سطح عالی میان رؤسای جمهور دو کشور و با هدف رفع موانع موجود و ورود به فاز عملیاتی انجام شد.
در این نشست، دو طرف کریدور شمال–جنوب را بهعنوان یک مؤلفه تعیینکننده در ژئوپولتیک منطقه مورد بررسی قرار دادند.
آقای لاریجانی در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تصمیم خود را برای عملیاتیسازی این کریدور اتخاذ کرده است، اعلام کرد: در بازه زمانی کوتاهی کلیه موانع اجرایی و نهادی موجود برطرف خواهد شد و توافقنامههای لازم برای تثبیت حقوقی و اجرایی کریدور شمال–جنوب برقرار میشود.
وی همچنین با اشاره به وعده رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با پیگیری مستمر دکتر پزشکیان، تمامی اراضی واقع در مسیر این کریدور تا پایان سال به تملک دولت درخواهد آمد تا پروژه بدون وقفه و با انسجام کامل پیش رود.
معاون نخستوزیر روسیه نیز در این دیدار، با استقبال از رویکرد قاطع ایران، آمادگی مسکو برای سرعت دادن به پروژه و آغاز فرایند عملیاتی را اعلام کرد.
در پایان، دو طرف تأکید کردند که کریدور شمال–جنوب بخشی از راهبرد مشترک ایران و روسیه برای تثبیت همکاریهای پایدار و تعریف مسیرهای مستقل اتصال منطقهای است؛ بر همین اساس، مقرر شد سازوکارهای پیگیری مستمر در سطح عالی فعال و هماهنگی میان نهادهای ذیربط دو کشور بهصورت منظم ادامه یابد.