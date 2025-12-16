به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌بی‌سی اعلام کرد، بخش‌هایی از بریتیش کلمبیا دوشنبه پانزده دسامبر به دلیل بارش شدید باران و افزایش ذوب شدن برف که طغیان رودخانه ها را به دنبال داشت با خطر وقوع سیل مواجه شد. سازمان محیط زیست کانادا هشدارهای بارندگی سطح نارنجی را برای بخش‌هایی از غرب و مرکز دره فریزر، از جمله ابوتسفورد و چیلیواک، و همچنین دره اسکاگیت صادر کرد و هشدار داد که تا ۸۰ میلی‌متر باران می‌تواند در ارتفاعات بالاتر ببارد. هشدارهای نارنجی نشان می‌دهد که آب و هوای شدید احتمالاً باعث خسارات یا اختلالات قابل توجهی خواهد شد. در ابوتسفورد، اثرات سیل روز دوشنبه قابل مشاهده بود، به طوری که ماشین‌آلات در مزارع سیل‌زده گیر افتاده بودند، جاده‌ها تا حدی در آب فرو رفته بودند و علائم بسته شدن جاده در نزدیکی مناطق آب راکد نصب شده بود.شبکه تلویزیونی سی‌بی‌سی گزارش داد در حالی که فروکش کردن سیلاب به مقامات اجازه داد تا بسیاری از دستورات تخلیه در ابوتسفورد را لغو یا کاهش دهند، ده‌ها ملک همچنان تحت دستور تخلیه یا هشدار هستند. بسیاری از مناطق کشاورزی در این مناطق تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند.