استاندار گیلان، با تأکید بر جایگاه محوری شوراها در حکمرانی مردممحور، گفت: شوراها نقش تعیینکنندهای در انتقال مطالبات واقعی جامعه، تقویت مشارکت عمومی و تسریع روند توسعه متوازن در شهرها و روستاها دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس صبح امروز (سهشنبه) در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در شهر چاف و چمخاله لنگرود، اصل شورا را یکی از مهمترین اصول قانون اساسی خواند و افزود: این اصل با هدف تقویت مردمسالاری و واگذاری امور به مردم، از جمله در قالب شوراها، و همچنین مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها طراحی شده است.
وی با اشاره به نقش آموزههای قرآنی درباره شوراها در دیدگاههای فقههایی همچون مرحوم آیتالله طالقانی تصریح کرد: تأکید بر مشارکت مردم و مدیریت جامعه بر اساس اصول حکمرانی مردممحور، زمینه شکلگیری نهاد شورا در قانون اساسی را فراهم کرده است.
استاندار با اشاره به برخی ضعفها در اجرا گفت: این مسائل نباید موجب تردید در اصل شورا شود؛ چرا که فلسفه شکلگیری این نهاد کاملاً هوشمندانه و متناسب با حکمرانی مردممحور است.
هادی حق شناس همچنین به ظرفیتهای کمنظیر کشور در حوزه منابع طبیعی، جمعیت، گردشگری، ترانزیت و معادن اشاره کرد و افزود: با وجود این ظرفیتها، همچنان با چالشهایی مانند تورم و عقبماندگی در برخی شهرها مواجه هستیم و توجه به ارتقای زیرساختها، تخصیص بودجههای هدفمند و حمایتهای ویژه میتواند راهگشای توسعه باشد.
وی در پایان بر ضرورت اصلاح نگاه به سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری صرفاً شامل پول نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب، اعتماد و مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها نیز در این مفهوم جای میگیرد.