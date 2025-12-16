به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع فشار خون و با حضور متخصص قلب از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت دکتر عبدالوهاب برادران متخصص قلب، فلوشیپ اینترونشن و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به بررسی ابعاد مختلف فشار خون، راه‌های تشخیص، پیشگیری و کنترل این بیماری شایع می‌پردازد و به پرسش‌های مخاطبان پاسخ می‌دهد.

در این برنامه همچنین به نقش سبک زندگی، تغذیه و پیگیری‌های درمانی در کنترل فشار خون و کاهش عوارض قلبی و عروقی پرداخته می‌شود.

«دکتر سلام» امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۳ با اجرای دکتر فرهی از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

برنامه «شهرامن»

برنامه «شهر امن» روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ، همزمان با روز حمل‌ونقل، به بررسی اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی می‌پردازد.

این برنامه با حضور «سرهنگ رابعه جوانبخت»، کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، راهکار‌های مؤثر با تمرکز بر سه عامل اصلی «اشتباهات انسانی»، «استاندارد خودرو» و «نقص راه‌ها و نقاط حادثه‌خیز» تحلیل خواهد شد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی»، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش»

برنامه «مثبت آموزش» امروز با محور فعالیت‌های معاونت آموزش و پرورش استثنایی روی آنتن شبکه آموزش سیما می‌رود.

در این قسمت مژگان فرهبد عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و پوریا کشاورز کرمانی معلم و معاون پژوهشی مدرسه و مدیر و دانش‌آموزان هنرستان، درباره رویکرد مدارس نسبت به پژوهش، تأثیر آن در مسیر تحصیل و آینده دانش‌آموزان و همچنین ظرفیت‌های آموزشی رشته نان، شیرینی و شکلات گفت‌و‌گو می‌کنند.

«مثبت آموزش» امروز، سه‌شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸ با اجرای زهرا حاجی‌علی و سجاد زین‌العابدین از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.