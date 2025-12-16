شهردار مهریز: مغازه‌هایی که آزادسازی نشوند، بعداً مشکل‌ساز می‌شوند؛ ما طبق طرح تفصیلی در خیابان مطهری مهریز عمل می‌کنیم و نظرات کارشناسی را اولویت می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع با اشاره به اینکه خیابان مطهری شمالی مهریز با وضعیت بلاتکلیف در آزادسازی و تعریض، محل حوادث متعدد و گلایه‌های شهروندان شده و اصرار برخی اهالی برای عقب‌نشینی بیشتر، پروژه را با چالش رو‌به‌رو کرده است، گفت: طبق طرح تفصیلی، آزادسازی املاک تجاری و باغی در حال انجام است تا خیابان به عرض کامل برسد، اما با توجه به ترافیک سنگین و حوادث، شورای ترافیک مصوبه‌ای برای طرح موقت صادر کرد.

زارع افزود: شهرداری مشاور استخدام و طرحی را اجرا کرده وپارکینگ خلیجی به عرض ۲ متر و ۲۰ سانتی‌متر مصوب شد؛ پس از اجرا، اهالی درخواست گسترش دادند و ما با نصف قرارداد (پس از مناقصه) عمل کردیم و به خواسته مردم تن دادیم، اما دوباره تقاضای عقب‌نشینی بیشتر از طرح تفصیلی مطرح شد.

زارع با اشاره به نگرانی‌های کسبه محلی، تأکید کرد: عرض پیاده‌رو‌ها طبق طرح تفصیلی ۲۸ متر است، اما در برخی نقاط ۸ متر، ۶ متر یا ۵.۵ متر است؛ ما برای تعادل، عرض را رعایت کردیم، اما اصرار بر کاهش بیشتر (۱-۱.۵ متر) می‌تواند آینده‌ساز باشد، زیرا املاک مجاور بعداً تعریض می‌شوند.

وی افزود: طبق نظر کارشناسان، خیابان سه لاین خواهد داشت: لاین سرعت ۳ متر، حاشیه ۷۵ سانتی‌متر و پارکینگ ۲.۲۵ متر؛ اضافه کردن بیش از این، بدون کارشناسی، حوادث را افزایش می‌دهد.

شهردار مهریز گفت: درخواست‌ها باید به شورای ترافیک برود؛ ما مجری هستیم و طبق مصوبه عمل می‌کنیم، نه نظرات شخصی.

زارع به دغدغه‌های مردمی اشاره کرد و گفت: حوادث مرگبار، از جمله دو کشته امسال، زنگ خطر است؛ خانواده‌ها داغدار شده‌اند و نزدیک عید، نیاز به اتمام سریع پروژه داریم.

وی از پیشرفت‌ها گفت: پیاده‌روسازی و راه‌سازی در حال انجام است؛ لاین‌ها ۸-۸.۵ متر یکسان شده، اما آزادسازی املاک چالش‌برانگیز است وهزینه‌های بالا و سختی در آینده را در پی دارد.

