به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : در ایام بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود : از فردا چهارشنبه استان تحت تاثیر موج بارشی قرار می‌گیرد که تا اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی گفت : بیشترین حجم و شدت بارش‌ها طی روز‌های پنجشنبه و جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و تا حدودی مرکزی پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا فردا نیمه مواج و سپس طی روز‌های پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم و همراه با رگبار ورعدوبرق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته حسینیه با دمای ۱۶.۵ و دهدز با دمای ۳.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۳.۸ و کمینه دمای ۸.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.