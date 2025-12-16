بدهکاری بیش از ۷ هزار میلیارد ریالی مشترکان به آبفای خراسان رضوی
مشترکان مشهدی، هفت هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال به آبفای خراسان رضوی به دلیل پرداخت نشدن آب بها بدهکارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خودگردان از محل درآمدهای ناشی از فروش انشعاب و آب به مشترکان و ذینفعان اقدام به اجرای طرحهای عمرانی میکند و بیتفاوتی برخی مشترکان در پرداخت بدهی، روند خدمترسانی را با مشکل مواجه میسازد.
حسین امامی افزود: هزینههای تامین، تولید و توزیع آب و نیز حفر و تجهیز چاه و دیگر تاسیسات مرتبط با حوزه آب شرب سنگین است از اینرو پرداخت بهموقع آب بها تاثیر مهمی در انجام این امور دارد.
وی اظهار کرد: این استان با چالش تامین آب مواجه است در این راستا همراهی شهروندان بسیار ضروری است.
امامی ادامه داد: همچنین به منظور کاهش هدررفت آب اقداماتی از جمله هوشمندسازی تاسیسات، حفرچاه، افزایش سرانه مخزن ذخیره آب و تقویت ناوگان سنگین آبرسانی سیار در دست انجام است.
سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شهرها و روستاهای خراسان رضوی به جز مشهد زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی قرار دارند.