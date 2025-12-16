در نخستین جلسه پیشگیری از جرائم انتخاباتی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و بی‌طرفانه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری با اشاره به اهمیت پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: در حوزه تخلفات و پیشگیری از وقوع جرم باید تقسیم کار دقیق انجام، مراحل مختلف شناسایی شود تا بدانیم در هر مقطع چه اقداماتی باید انجام شود.

تمرکز بر پیشگیری از جرم باید حداکثری باشد

وی تخلفات انتخاباتی را در چند حوزه قابل شناسایی دانست و افزود: بخشی از تخلفات مربوط به مدیران دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند شامل حمایت حضوری از نامزدها، استفاده از جایگاه اداری برای تقویت یک نامزد و بهره‌گیری از امکانات دولتی به نفع گروهی خاص باشد.

علی اکبر فرهنگی نسب ادامه داد: بخش دیگر تخلفات مربوط به خود نامزدها است که برخورد با آنها نیازمند پیگیری دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط است. همچنین حامیان نامزد‌ها نیز ممکن است مرتکب تخلف شوند.

مدیرکل ستاد انتخابات استانداریبا تاکید بر اینکه هر فردی که وارد هیأت اجرایی می‌شود باید کاملاً بی‌طرف باشد ادامه داد: رسانه‌ها همواره همراه بوده‌اند، اما انتظار می‌رود از انتشار اخبار بدون منبع خودداری کرده و توجیه شوند.

عیسی شهامت، معاون عمرانی استاندار هم با بیان اینکه انتخابات موضوعی بسیار حساس به‌ویژه در استان است گفت: هدف دولت و حاکمیت برگزاری انتخاباتی سالم است و ما مکلفیم بدون نگاه سیاسی و منطقه‌ای فرآیند انتخابات را به سرانجام برسانیم.

شهامت افزود: مردم امروز هوشیار هستند و کوچک‌ترین مشکل در یک صندوق می‌تواند کل فرآیند را با چالش مواجه کند.

وی ادامه داد: انتخابات مسئله ملت است و انتشار اخبار نادرست از سوی رسانه‌ها می‌تواند به یک معضل امنیتی تبدیل شود.

معاون عمرانی استاندار با تاکید بر فعال‌سازی دستورالعمل فضای مجازی، توجیه رسانه‌ها و اخذ تعهد از فعالان فضای مجازی ضروری است گفت: همچنین همکاری مستمر دولت و دستگاه قضا باید تداوم داشته باشد.

سید وحید موسوی دادستان استان نیز در این جلسه گفت: برای مدیریت انتخابات، گروه های قضایی مشخص و هشدار‌های رسمی و کتبی به فرمانداران برای برگزاری انتخابات سالم ابلاغ می‌شود.

موسوی افزود: آموزش آشنایی با تخلفات انتخاباتی، تدوین دستورالعمل برخورد با اخبار کذب در فضای مجازی و توجه به ترکیب معقول هیأت‌های اجرایی از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه رأی مردم حق‌الناس است ادامه داد: دستگاه قضایی نظارت کامل دارد و هیچ‌گونه کوتاهی در برخورد با متخلفان انتخاباتی صورت نخواهد گرفت.

دادستان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: قوه قضاییه فراجناحی عمل می‌کند و با هیچ فردی تعارف نخواهد داشت.

محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان انتخابات را یکی از نماد‌های اصلی جامعه دانست و گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی مظهر مردم‌سالاری دینی است و با مشارکت بالا معنا پیدا می‌کند.

محبوب افراسیاب افزود: آرای مردم ناموس ملت است و دستگاه قضایی استان بدون هیچ گرایش سیاسی از این حق دفاع خواهد کرد.

وی رعایت تقوای سیاسی و نمایش عملی بی‌طرفی را از الزامات مهم برای برگزارکنندگان انتخابات عنوان کرد.

همچنین اردوان عزیزی رئیس کل محاکم عمومی دادگستری استان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم گفت: شرایط اقتصادی جامعه نگرانی‌هایی درباره میزان مشارکت ایجاد کرده است؛ مردم هم حق انتخاب شدن و هم حق انتخاب کردن دارند و مسئولان باید بی‌طرفی را رعایت کنند.

عزیزی با اشاره به اینکه فرمانداری‌ها نقش مهمی در زمینه انتخابات دارند و باید با دقت عمل کنند افزود: مهمترین و اصلی ترین وظیفه اجرایی فرمانداری ها همین برگزاری انتخابات است و سایر مسئولیت ها فقط برای هماهنگی و نظارت است.

سعید جدیده‌اصل دبیر جلسه هم اعلام کرد: در تمام دادگستری‌های استان شعب ویژه انتخاباتی تشکیل شده است.