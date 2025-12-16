به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنه منش رییس هیات بوکس خوزستان اظهارکرد: رقابت‌های انتخابی بوکس زنان استان در سالن بوکس ورزشگاه تختی اهواز با حضور ورزشکارانی از شهر‌های اهواز، ایذه، رامهرمز و آبادان برگزار شد.

او بیان کرد: در پایان این دوره از رقابت‌ها زهره و سونیا شهپری به تریب در اوزان ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم و اکرم راکیانی در وزن ۵۴ کیلوگرم به عنوان نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

رییس هیات بوکس خوزستان با بیان این که مسابقات کشوری ۲۷ و ۲۸ آذر در تهران برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در دوره نخست مسابقات کشوری اکرم راکیانی موفق به کسب به مدال برنز شد و در رقابت‌های پیش‌رو نیز به موفقیت ورزشکاران استان امیدواریم.

او تاکید کرد: زمان زیادی از آغاز به کار فعالیت بوکس بوکس زنان ایران نمی‌گذر و ما نیز در خوزستان در بوکس زنان ابتدای راه هستیم. در حال حاضر خیلی به مدال فکر نمی‌کنیم و تمام هدف‌گذاری هیات روی رده سنی پایه است. البته با توجه به ظرفیت خوب بوکسور‌های استان در رده سنی بزرگسالان به کسب مدال و درخشش آنها امیدوار هستیم.