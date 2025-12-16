فروشگاه شرکت تعاونی کارکنان صدا و سیمای مرکز یزد با تشکیل هیئت‌مدیره جدید، فعالیت خود را با هدف افزایش رفاه و تسهیل خرید برای کارکنان این مجموعه از سر گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، معاون امور اداری – مالی صدا و سیمای مرکز یزد گفت: فروشگاه شرکت تعاونی کارکنان این مرکز که مدتی با وقفه در فعالیت همراه بود، با آغاز به کار هیئت‌مدیره جدید، دوباره راه‌اندازی شد و در حال ارائه خدمات به همکاران است.

سعید نیا افزود: هدف از تشکیل و فعال‌سازی این فروشگاه، کمک به رفاه حال کارکنان صدا و سیما و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی آنان عنوان شده است. در همین راستا، معاونت مالی و اداری صدا و سیمای مرکز یزد تلاش کرده با فراهم‌سازی بستر‌های لازم، امکان استفاده آسان‌تر همکاران از خدمات این فروشگاه را فراهم کند.

وی ادامه داد: کارکنان می‌توانند کالا‌های مورد نیاز خود را با شرایط پرداخت اقساطی چهار تا پنج‌ماهه تهیه کرده و مبلغ آن را به‌صورت کسر از حقوق پرداخت کنند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های اقتصادی همکاران را کاهش دهد.

سعید نیا گفت: همچنین هیئت‌مدیره فروشگاه تلاش دارد با تنوع‌بخشی به کالا‌ها و تأمین اجناس مختلف مورد نیاز، سطح خدمات‌رسانی را ارتقا دهد. این فروشگاه با سرمایه‌گذاری و همت خود کارکنان شکل گرفته و برنامه‌ریزی شده است تا در آینده خدمات گسترده‌تری به همکاران صدا و سیمای مرکز یزد ارائه دهد.

گفتنی است همکاران می‌توانند با مراجعه حضوری به محل فروشگاه، از نزدیک از خدمات و امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند.