پخش زنده
امروز: -
تفاهم نامه همکاری بین صندوق کارآفرینی امید کشور و اداره کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان برای حمایت از تولید و اشتغال در سیستان و بلوچستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، گفت: بر اساس این توافق، واحدهای صنعتی و تولیدی واجد شرایط میتوانند برای دریافت تسهیلات "ایجادی" و "سرمایه در گردش" تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال اقدام کنند.
داوود شهرکی افزود: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، توانمندسازی و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و نیز واحدهای تولیدی استان با هدف توسعه مزیتهای رقابتی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار عنوان شده است.
وی ادامه داد: متقاضیان پس از بررسی و تأیید در کمیته ویژه استان توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت، به صندوق کارآفرینی امید معرفی میشوند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: این تسهیلات شامل وامهای ایجادی (برای راهاندازی) و سرمایه در گردش با سقف حداکثر ۱۵۰ میلیارد ریال است که مبلغ نهایی وام پرداختی به هر متقاضی، متناسب با طرح سرمایهگذاری ارائهشده و سهم آورده شخصی وی تعیین خواهد شد