بارش برف و باران در محورهای ۶ استان
جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: بارش برف و باران در برخی محورهای استانهای تهران، مرکزی، کردستان، کرمان، اصفهان و فارس و بارش باران در برخی محورهای استانهای خراسان جنوبی، جنوب کرمان، هرمزگان و گیلان گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه در حال حاضر ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، در محور شهریار – تهران حدفاصل رضیآباد تا شهرقدس و همچنین در محور پاکدشت – تهران در محدوده قیامدشت مشاهده میشود، افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت نیز در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، از نظر شرایط جوی، محور فیروزکوه با بارش برف و آزادراه قزوین – رشت با بارش باران همراه است و سایر محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند. همچنین بارش برف و باران در برخی محورهای استانهای تهران، مرکزی، کردستان، کرمان، اصفهان و فارس و بارش باران در برخی محورهای استانهای خراسان جنوبی، جنوب کرمان، هرمزگان و گیلان گزارش شده است.
وی با اشاره به پدیده مهگرفتگی در برخی محورهای استان خوزستان گفت: بر اساس اعلام پلیس راه، تعدادی از محورهای غیرشریانی به دلیل شرایط جوی یا فنی مسدود هستند که شامل دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سیسخت – پادنا (رفت و برگشت) و چاهان – زرآباد میشود.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از وضعیت جادهها مطلع شده و با توجه به شرایط جوی، تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.