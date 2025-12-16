پخش زنده
در پی احتمال بارشهای سنگین برف در خراسان رضوی، ۷۵ گروه راهداری زمستانی به صورت آماده باش درآمدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت: در مجموع ۵۶۸ نفر نیروی انسانی در قالب تیمهای تخصصی در عملیات نگهداری زمستانی مشارکت دارند که شامل ۴۰۶ اپراتور ماشینآلات، ۹۸ راهدار عملیاتی و ۶۴ نفر نیروی پشتیبانی و تدارکات است .
جعفر شهامت افزود: ناوگان راهداری استان شامل ۸۵ دستگاه ماشینآلات سبک، ۱۴۷ دستگاه نیمهسنگین و ۱۸۵ دستگاه سنگین است که همه آنها پیش از شروع فصل سرما مورد بازدید و سرویس فنی قرار گرفتهاند.
او با اشاره به تأمین و ذخیرهسازی مصالح مورد نیاز بیان کرد: برای اجرای مؤثر عملیات یخزدایی و برفروبی، میزان مصالح مورد نیاز امسال ۶۵ هزار تن برآورد شده که تاکنون ۱۵ هزار تن در پایگاهها، انبار و ۲۵ هزار تن دیگر خریداری شده و آماده حمل است.
شهامت در پایان از مردم خواست در زمان بارش و کولاک با پرهیز از سفرهای غیرضروری، ضمن رعایت نکات ایمنی، پیش از سفر از طریق شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها از آخرین وضعیت جادههای استان مطلع شوند.