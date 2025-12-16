پخش زنده
بیش از ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی متصرفی رامسر، اعاده به وضع سابق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مساحت ۱۰٬۰۲۴ مترمربع از اراضی ملی متصرفی منطقه مارکوه کتالم رفع تصرف شد.
بهمن سام خانیان با اشاره به اینکه حفظ انفال، بیتالمال و حقوق عمومی از اولویتهای مهم دستگاه قضائی است، افزود: مجموعه قضایی، اجرایی و انتظامی استان در مسیر حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت المال با هر گونه ترک فعل، تخلف و انفعال در سطوح مدیریتی، قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای مجموعه قضایی استان بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی، بیان داشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویتهای ماست و مبارزه با زمینخواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار مسئولان قضایی استان قرار دارد.
