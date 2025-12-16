چهار داروی حیاتی در حوزه بیماری‌های قلبی، دیابت، بیهوشی و ماده موثره درمان سرطان، امروز در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شد.

رئیس مرکز رشد فناوری فراورده‌های دارویی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه این دارو‌ها در درمان بیماری‌های رایج اثر بخشی دارند گفت: داروی فنی رنون دردرمان بیماری‌های کلیوی، داروی ایزوفلوران در جراحی، داروی ساکوبریتول والزارتان که داروی ترکیبی در نارسایی قلبی است، امروز معرفی شد.

دکتر محمود بیگلر افزود: فناوری بکار رفته در این دارو‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی است.

رئیس مرکز رشد فناوری فراورده‌های دارویی گفت: فقط یک نمونه از این محصولات دارویی ۹ میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد و بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور به این فراورده‌های دارویی را تامین می‌کند.