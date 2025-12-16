به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار تخلفات شبانه در پایتخت طی آذرماه، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ فقره تخلف خبر داد.

وی تأکید کرد که بخش عمده این تخلفات مربوط به سرعت غیرمجاز، نقص فنی خودرو‌ها و مشکلات سامانه روشنایی بوده و هشدار داد که رانندگی در شب به دلیل کاهش دید و افزایش احتمال بروز خطا، نیازمند دقت و رعایت بیشتر قوانین است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، سردار موسوی پور در خصوص تخلفات شبانه آذر ماه در پایتخت گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ فقره تخلف شبانه در سطح شهر تهران ثبت و با آن برخورد قانونی شده است. این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی رانندگان به ایمنی در ساعات شبانه است.

سردار موسوی پور در مورد جزئیات برخی از این تخلفات گفت: تجاوز از سرعت مجاز، بیش از ۲۴ هزار و ۶۷۰ فقره، نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب، بیش از ۱۱ هزار فقره، نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنما و تغییر رنگ چراغ‌ها، بیش از ۶۱۰۰ فقره، استفاده از نورافکن یا چراغ‌های خیره‌کننده، چراغ‌های الوان و اضافی، نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو، بیش از ۳۶۳۰ فقره، حمل زباله، نخاله و مصالح ساختمانی بدون حفاظ و پوشش لازم، بیش از ۱۷۴۰ فقره تخلف داشته است.

سردار موسوی‌پور با اشاره به این آمار افزود: رانندگی در شب شرایط خاصی دارد. کاهش دید رانندگان، خستگی و خواب‌آلودگی، و همچنین استفاده نادرست از چراغ‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث ناگوار شود. پلیس راهور با هدف ارتقای ایمنی ترافیک، برخورد با این تخلفات را در دستور کار قرار داده است.

سردار موسوی پور بیان کرد: رانندگی در شب به دلیل شرایط محیطی و روانی، خطرات بیشتری نسبت به روز دارد که عبارت است از: کاهش دید رانندگان، چراغ‌های معیوب یا نور‌های غیرمجاز می‌توانند دید رانندگان دیگر را مختل کنند. افزایش احتمال خواب‌آلودگی، رانندگان در ساعات پایانی شب بیشتر در معرض کاهش تمرکز و واکنش هستند. سرعت غیرمجاز، در تاریکی، تشخیص فاصله و سرعت دشوارتر است و سرعت بالا می‌تواند منجر به تصادفات شدید شود. حمل بار بدون پوشش مناسب، در شب احتمال دیده نشدن بار‌های بدون حفاظ بیشتر است و می‌تواند خطر سقوط و ایجاد تصادفات زنجیره‌ای را افزایش دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست: پیش از حرکت در شب، از سلامت چراغ‌ها و سامانه روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند. از سرعت غیرمجاز پرهیز کرده و فاصله ایمن با خودرو‌های دیگر را رعایت کنند. از استفاده چراغ‌های غیرمجاز و خیره‌کننده خودداری کنند. در صورت حمل بار، پوشش و حفاظ مناسب را رعایت کنند.

سردار موسوی‌پور در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها وظیفه‌ای قانونی بلکه مسئولیتی اجتماعی است. هر راننده با رعایت مقررات می‌تواند سهمی در کاهش حوادث و حفظ جان خود و دیگران داشته باشد.